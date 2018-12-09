Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zirveye siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanından önemli isimler katılırken sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışına ilişkin önemli mesajlar verildi. Zirvede çok önemli ekonomik iş birliklerinin de gerçekleştiğini kaydeden UİP Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil “Görüşmelerin yapılması için otelde beş ayrı salon kiraladık. Bunların tümü üç gün boyunca doluydu ve çok sayıda B2B görüşmeler yapıldı. Biz görüşmeleri takip etmiyoruz ama sonuçları ile ilgili bize geri dönüşler oluyor. Altı ayrı grup tarafından 380 milyon dolara yakın ön anlaşmanın imzalandığını tahmin ediyoruz. Bu anlaşmalar daha çok megaprojeler ve enerji ile ilgili. Bunların haricinde de bilgimiz olmayan çok sayıda anlaşma imzalandığını düşünüyoruz” diye konuştu. Zirveye gelen 81 ülkeden katılımcıların kendilerini organizasyon konusunda tebrik ettiğini belirten Özgencil, tümünün önümüzdeki yıl da katılmak istediklerini söylediklerini anlattı. Özgencil “Önümüzdeki sene 10’uncu yılımız ve çok büyük atılımlar yapmayı planlıyoruz. 10’uncu yıla damgasını vuracak yeni etkinlikler planlıyoruz” dedi.