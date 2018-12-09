Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA



2023 yılında devreye alınacak olan Akkuyu’da 2026’ya kadar 4 bin 800 mW’lık bir santral kurulacak. Bu kapsamda Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) 6 tane iletim hattı ve trafo merkezleri için ihaleye çıkacağı öğrenildi.



ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu’da yapılan Türkiye’nin ilk Nükleer santralinde temel aşamasında inşaat çalışmaları sürerken, Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 mW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek ve bunların her biri bin 200 mW gücünde olacak. Türkiye’de kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu, inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.