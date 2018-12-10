İSG’den uçan havayolu şirketlerinin büyük taşınma sürecinde rezervasyonlarında artışlar yaşandı. Yolcuların mağdur olmaması ve taşınma sırasında yolcu trafiğinin kesintiye uğramaması için İSG’de 24 saat pistin açık olması da dahil tüm hazırlıklar tamamlandı. Pistin 24 saat açık kalması ile kazanılan günlük 5 saatlik yeni slot alanları ile günlük kapasitenin dışında 200 ek sefer daha yapılabilecek.
Sabiha Gökçen’de taşınma seferberliği
10.12.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma sürecinde Sabiha Gökçen Havalimanı’dan (İSG) uçuşlara ilgi daha da arttı.
Etiketler : sabiha gökçen,atatürk havalimanı,
592689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/592689.aspx
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