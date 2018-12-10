Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSG’den uçan havayolu şirketlerinin büyük taşınma sürecinde rezervasyonlarında artışlar yaşandı. Yolcuların mağdur olmaması ve taşınma sırasında yolcu trafiğinin kesintiye uğramaması için İSG’de 24 saat pistin açık olması da dahil tüm hazırlıklar tamamlandı. Pistin 24 saat açık kalması ile kazanılan günlük 5 saatlik yeni slot alanları ile günlük kapasitenin dışında 200 ek sefer daha yapılabilecek.