Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-kasım döneminde, İstanbul’daki tüm havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı ile uçuş trafiğinde artış yaşandı.Bu yılın 11 ayında Atatürk Havalimanı’nda iç hatlarda 17 milyon 848 bin 270, dış hatlarda 45 milyon 35 bin 468 olmak üzere toplam 62 milyon 883 bin 738 yolcu ağırlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aynı dönemde toplam 31 milyon 488 bin 686 yolcu misafir edildi. İç hatlar seferleri için 20 milyon 787 bin 954, dış hatlar için ise 10 milyon 700 bin 732 yolcu havalimanını kullandı. 29 Ekim’de ilk fazı açılan, Türk Hava Yolları’nın (THY) bazı tarifeli seferlerini icra ettiği İstanbul Havalimanı’ndan ise bu dönemde 40 bin 52 yolcu ağırlandı. Yolcuların 25 bin 712’si iç hat, 14 bin 340’ı ise dış hat seferleriyle seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul’daki mevcut havalimanlarında 87 milyon 696 bin 231 yolcu ağırlanmıştı.