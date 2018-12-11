Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plastik poşetlerin ücretli satılmasını da içeren Çevre kanunu değişikliği yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre plastik alışveriş poşetler tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira para cezası verilecek. Poşet ücretleri 25 kuruştan az olmamak üzere her yıl güncellenecek. Kanuna göre çevrenin korunması için plastik poşet ve ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulanması gibi mekanizmalar kullanılacak. Poşete ücret uygulaması 1 Ocak 2019 itibarıyla başlarken, 1 Ocak 2021’den itibaren de bakanlığın belirleyeceği ambalajlarda depozito uygulaması zorunlu olacak. Depozito uygulanmadan piyasaya sürülen ambalaj için ton başına 100 lira ceza verilecek. Kanunla üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak atık toplama faaliyeti yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü de zorunlu olmaktan çıkarıldı.

Kanun Resmi Gazete’de yayımlanınca, sosyal medyada “Marketler şimdi de poşetten kazanacak” şeklinde iddialar yayıldı. Bunun üzerine açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, konuya açıklık getirdi. Birpınar “Poşet 25 kuruş, bunun 15 kuruşu Bakanlığa gelecek kanunen. 10 Kuruş zaten maliyeti. 2 Kuruş da KDV.. Marketler poşetten para kazanamaz.. Poşeti parayla satmayan marketlere de ceza var.. Aldığımız fişten kontrol edin. Bütçeye gelecek paralarla; altyapı, sıfır atık, bisiklet yolları yürüyüş yolları, gürültü bariyerleri arıtma tesisleri yapımı için kaynak olacak” dedi.

ZEHİR SAÇANLAR AFFEDİLMEYECEK

Yeni kanun değişikliğiyle çevre korunmasına dair birçok düzenleme yapıldı, uymayanlara verilecek cezalar belirlendi. Buna göre, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1250 lira para cezası verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak. Ölçüm yapma özelliğini kaybettiği halde egzoz gazı ölçümüne devam edenlere 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlarla belgelerde tahrifat yapanlarla sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira ceza uygulanacak.

ÇEVRE KORUYANA TEŞVİK, AYKIRI DAVRANANA CEZA

Katı yakıt özelliği taşıyan ancak yakıtın depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belge almayanlara 15 bin lira ceza uygulanacak. Yasak kapsamında olduğu halde petrol ve türevlerinin tahliye ve deşarjını yapan tankerlere verilen cezalar artırıldı. Aynı zamanda atıkların kaynağında biriktirilmesine dair sistem kuran belediye, kurum ve kuruluşlara teşvik sağlanacak.

LOJMANA KAT KAT SATIŞ

Hazineye ait kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar da bağımsız bölümler halinde satılabilecek ve bu konutlarda oturanlar öncelikli alım hakkından yararlanabilecek.

YENİ PLANDA ZORUNLU

1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Arazi şartı sebebiyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde yaya yolları düzenlenecek. Ayrıca ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılan mühürlenecek, inşaat durdurulacak. Ruhsata bağlanmamış olanlar da 1 ay beklenmeden yıktırılacak.

GERİ DÖNÜŞÜME KATILIM PAYI GELDİ

Lastik, akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşyayı (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşya) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan belirli miktarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Tutarlar yeniden değerleme oranında artırılacak. Tutarı Cumhurbaşkanı artırıp indirebilecek.

DENİZE ELEKTRİK HATTI KURULACAK

Kıyıda ve denizde, uygulama imar planı kararı ile enerji iletim hatları yapılabilecek. Denizlerde, imar planı kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek.