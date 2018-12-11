Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi, kur şokunun da yaşandığı yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6’lık büyüme kaydetti. GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 artarak, 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım sektörünün katma değeri yüzde 1, sanayi sektörünün yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörünün yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4,5 yükseliş gösterdi. Devletin nihai tüketim harcamalarının da yüzde 7,5 yükselmesi dikkat çekti.



İHRACAT VE KAMU ETKİSİ

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, 9 aylık büyümenin yüzde 4,5 gerçekleştiğine işaret ederek, 3. çeyrekte özel tüketimin katkısının azaldığına dikkati çekti. Bürümcekçi, “Dış talep büyümeye 6,7 puan katkı verdi. Hanehalkı tüketim harcamaları alt grupları arasında en fazla düşen grup, yüzde 23,9’la dayanıklı mallar oldu. Dayanıksız mallar yüzde 5,7 artış gösterdi. İnşaat ve makine-teçhizat yatırımları daralma kaydetti” ifadesini kullandı. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da “Net dış talebin büyümeye katkısının önümüzdeki dönemde de bekliyoruz. Kamu tüketim harcamaları büyümeye önemli destek oldu. Ancak mali disiplin çerçevesinde, bunun son çeyrekten itibaren ivme kaybedebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.



TOPARLANMA İLKBAHARDA

Analistler; kurda ve faizlerde belli bir dengenin oluştuğunu, piyasanın da bu değerleri benimsemesi ile birlikte ilkbahardan itibaren sıçramanın başlayabileceğini belirtiyor. QNB Finaninvest Başekonomisti Burak Kanlı “2019’un ilk çeyreğinde de iktisadi faaliyet zayıf seyretmeye devam edecektir ve ardından kademeli bir toparlanma sürecine girilecektir” dedi.