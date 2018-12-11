Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BOTAŞ'ın geliştirdiği 3 formül uygulamaya geçtiğinde özel sektörde ve konutlarda indirim olacak. BOTAŞ, gaz tarifelerinde de yeni bir yönteme geçecek. Buna göre doğal gaz santrallerine önce 3 ay, sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklayacak.

Böylece santraller fiyat sürprizi yaşamamış olacak. Bu hafta içinde açıklanması beklenen ilk tarife, 1 Ocak-31 Mart arasında sabit olacak.

BOTAŞ'ın üç formülü şu şekilde:

Talebin yüzde 70'ini BOTAŞ, yüzde 30'unu diğer tedarikçiler karşılayacak.

Talebin yüzde 70'i BOTAŞ tarafından karşılanacak ve başka tedarikçiler ile ortak satış yapılamayacak.

Talebin yüzde 100'ü BOTAŞ tarafından karşılanacak.

(Sabah)