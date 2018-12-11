Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırım, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında “Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi maalesef bir polis memurunun saldırması sonrası hayatın kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum” dedi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memuru tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 2 polis de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren polis de yaralı olarak yakalandı... Emniyet Müdürlüğü'ne giriş çıkışlar yasaklandı.

Rize Valisi saldırının detaylarını anlattı Rize Valisi Kemal Çeber, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine değerlendirmede bulundu.

Rize Emniyet Müdürü’ne yapılan silahlı saldırının detayları kahretti Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vurulurken saldırı ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.