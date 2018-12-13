Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bu doğrultuda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Konseyi’ne rapor sunacak. Tonbul, konseyden vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini talep edecek. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Tonbul “Yıl içerisinde kazanç artınca, gelir vergisi yüzde 15’ten yüzde 27’ye yükseliyor. Maaşlara zam yapılsa da genele bakıldığında kayıplar söz konusu. Memurların enflasyona ezdirilmemesi için gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmeli. Hükûmet buna ‘imkânsız’ derse başka bir alternatif daha bulunuyor. Yeniden değerlendirme oranları üzerinden matrahlar arttırılsın. 14 bin 800 TL olan vergi barajı yıl içerisinde yükseltilsin’ dedi. Memurlar yıl içerisinde 14 bin 800 TL’ye kadar olan gelirleri için yüzde 15, 34 bin TL’ye kadar olan gelirleri için yüzde 20 ve 34 bin TL’ yukarı için de yüzde 27 gelir vergisi ödüyor. Yüzde 15’lik dilime daha önce altıncı ayda girilirken şimdi daha önce giriliyor ve ücretler hızla düşmeye başlıyor.