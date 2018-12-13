Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda işçi ve işveren tarafları ile hükûmet temsilcileri temsil edilecek. Yedi milyona yakın çalışanı ilgilendiren görüşmelerin ilki 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapılmıştı. TİSK’te yapılacak toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak. Toplantıda tarafların ücret tekliflerini paylaşması bekleniyor. Kamuoyuna daha önce de açıklandığı gibi Türk-İş en az iki bin lira asgari ücret talebiyle masada bulunacak. Konfederasyon, 1.603 lira olan asgari ücrette enflasyon kadar artış yapılmasını, en az iki puan da refah payı eklenmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2.100 lira civarında ücretin kendileri için makul olduğunu açıklamış, DİSK ise 2.800 lira taleple masada olacağını ifade etmişti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. Komisyonunun üçüncü toplantısı Türk-İş, son toplantı ise yine bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Asgari ücrette teklifler geliyor
13.12.2018 - 06:32 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019’dan geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Etiketler : Asgari Ücret,
593179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/593179.aspx
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