Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda işçi ve işveren tarafları ile hükûmet temsilcileri temsil edilecek. Yedi milyona yakın çalışanı ilgilendiren görüşmelerin ilki 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapılmıştı. TİSK’te yapılacak toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak. Toplantıda tarafların ücret tekliflerini paylaşması bekleniyor. Kamuoyuna daha önce de açıklandığı gibi Türk-İş en az iki bin lira asgari ücret talebiyle masada bulunacak. Konfederasyon, 1.603 lira olan asgari ücrette enflasyon kadar artış yapılmasını, en az iki puan da refah payı eklenmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2.100 lira civarında ücretin kendileri için makul olduğunu açıklamış, DİSK ise 2.800 lira taleple masada olacağını ifade etmişti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. Komisyonunun üçüncü toplantısı Türk-İş, son toplantı ise yine bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek.