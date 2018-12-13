Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Hükümet tarafı olarak TÜİK raporlarını gelecek hafta yapılacak komisyonda alacağız. Çıkacak sonucun hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.