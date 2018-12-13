Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Hükümet tarafı olarak TÜİK raporlarını gelecek hafta yapılacak komisyonda alacağız. Çıkacak sonucun hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı
13.12.2018 - 10:18 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı TİSK'in ev sahipliğinde başladı.
Etiketler : Asgari Ücret Tespit,
593217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/593217.aspx
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