Bakanlığın internet sitesinden, euro ve dolar cinsinden devlet tahvili  ihraçlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruya göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının  çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta  talep toplama yöntemiyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı  gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına  aktarılacak.

Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6  ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet  tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık getiri oranı yüzde 2,50 olarak  belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık  getiri oranı ise yüzde 4 olacak.

Söz konusu euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel  yatırımcılara satılacak. Senetler için talep toplama işlemleri ile senetlerin  ihracı, kupon ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi  Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat  Bankası, Yapı Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep  tutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklinde  ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz  getirisi üzerinden bin euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin  satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlet  tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili  maddesi uyarınca vergilendirilecek.