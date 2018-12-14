Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. TÜİK’ten rakamlar gelmediği için rakamsal pazarlıklar öne çıkmadı. TİSK’te yapılan toplantıda konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük. 2019 hedefleri çok farklı. Bunları birlikte değerlendirip rakam belirlemeliyiz” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat “Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetinin kasım ayında 2 bin 385 lira olduğu hesaplandı. Kriterler ortada. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile örtüşen rakamlar geleceğini tahmin ediyoruz. Hedeflenen değil gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda uzlaşma sağlayamadık ama yaklaşım oldu. Henüz sonuç çıkmadı. TÜİK’ten sonra sonuç çıkacağını umuyoruz” dedi. Heyette yer alan işçi Gülden Görmez de toplantıda söz alarak nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını söyledi.

Üçüncü toplantı 20 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacak.

İKİNCİ TOPLANTI

Türk-İş’in enflasyon artı refah payı ile 2 bin lira, DİSK’in 2.800 lira olmasını istediği asgari ücrette işveren de istihdam desteği talep ediyor.