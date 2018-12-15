Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planına da yerli ve millî projeler damga vuracak. Türkiye’yi şaha kaldıracak 454 proje arasında; sağlıktan bilişime, sanayiden savunmaya kadar çok sayıda yerli ve millî çalışmalar var.



KÖMÜR ÜRETİMİ ARTACAK

18 bin adet yerli tabanca METE, 100 günde teslim edilecek. Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde; tüvanan linyit üretimi yüzde 9 artırılarak 7 milyon tona, tüvanan taşkömürü üretimi ise yüzde 7 artırılarak 427 bin tona yükseltilecek. Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi kurumlarla iş birliği yapılacak.



TIBBİ CİHAZA TEŞVİK

50 ilaç daha yerlileşme kapsamına alınacak. Antibiyotiğin gereksiz kullanımına yönelik farkındalığın artırılması, eşdeğer ilaç ve millî tıbbi cihaz kullanımının teşviki için kamuoyu bilinçlendirilecek. Bulaşıcı hastalık salgınlarının erken tespiti ve müdahalesine yönelik geliştirilen millî yazılım “İZCİ” uygulamaya konulacak ve mücadele konusunda farkındalık artırılacak.



BİLİŞİM SEKTÖRÜ

Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün teminini, teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sistemi kurulacak. İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi için Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması desteği verilecek.



DOMATES, BİBER, PATLICAN

Yerli ve millî üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL destek sağlanacak. TAGEM-TİGEM İş birliği ile Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Antalya Boztepe TİGEM arazisinde bulunan seraların açılışı yapılarak, 5 türde (Domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavun) tohumluk üretimi yapılacak.



MOTOR VE LOKOMOTİF

Metro araçları için 70 adet cer motoru imalatı tamamlanacak. İlk dizel elektrikli Manevra Lokomotifi üretilecek. Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Millî Güç Grubu UTKU Projesi kapsamında, transmisyon (dişli kutusu ve aktarma Organları) kavramsal tasarımı tamamlanacak. F-16 Uçakları için Millî Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar geliştirme çalışmalarına başlanacak.



DENİZALTI

Millî Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Uygulamasını, TCG DOLUNAY ve TCG DOĞANAY denizaltılarının kabul işlemleri tamamlanacak. Millî Yer İstasyonu Geliştirme (MİYEG) Projesi kapsamında, Anten ve Hareket Sistemi Fabrika Kabul testleri tamamlanacak. İstanbul Atatürk Havalimanına, Millî Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörünün kurulumu tamamlanacak.