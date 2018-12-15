Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Anlaşma kapsamında Sudan’da, bin 325 kilometrekarelik alanda maden arama çalışmaları yapılacak. Anlaşmanın, kazan- kazan yöntemiyle her iki devletin ekonomisine de fayda sağlayacağı belirtiliyor. Sudan’da 3 yıl arama çalışması yapacaklarını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Kurulacak yeni şirket, Sudan vatandaşlarına istihdam imkânı sunacak. İlk adımı attık. 450 adedin üzerinde numuneyi topladık ve detaylı bir değerlendirmeden geçirdik. Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre, Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmî olarak bloke edilmesine karar verdik. Anlaşmayla iki saha, MTA Company Limitede devredildi. Bu iki sahada detay çalışmalarına geçeceğiz. İnşallah başka ülkelerde bunun devam gelecek” diye konuştu.