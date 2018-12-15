Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan O.E, ev almak için bankadan kredi çekmek istedi. Banka yetkililerinin, kredi masraflarının yanı sıra bin 500 liralık "full paket" ücreti aldığını fark eden O.E, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Şikayet üzerine toplanan heyet, "Tüketici bu şartların kendisi ile tartışılmadığını ileri sürdüğünden 6502 sayılı kanun 5. Maddesi, 4077 sayılı kanunun 6. Maddesi gereği banka aksini ispatla hükümlüdür. Banka ispat yükümlü olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden tüketiciden alanın ücretlerin iadesi uygun görülmüştür." kararıyla, kredi faizinin dışında alınan "full paket" adı altındaki ücretin tüketiciye iadesine karar verdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, AA muhabirine, tüketici hakem heyetinin aldığı kararın yerinde olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin kendisinden "full paketi" adı altında ücret alındığı iddiasıyla hakem heyetine başvuruda bulunduğunu anımsatan Tanrıverdi, heyetten de tüketici lehine karar çıktığını belirtti.

"GÜZEL BİR ÖRNEK"

Bankanın yaptığı savunmada tüketicinin "full paket" talebiyle başvuruda bulunduğunun, bunun üzerine sözleşme düzenlendiğinin, verilecek hizmetlerin sözleşmeye açıkça yazıldığının, tüketicinin de bu süre içinde paketten faydalandığının ileri sürülerek talebin reddine karar verilmesinin istendiğini dile getiren Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Burada belki bir parantez açmak gerekiyor. Tüketicinin konut kredisi almak için bankaya başvuruda bulunduğu dönemde bizzat Cumhurbaşkanımız 'faizlerin indirilmesi' ile ilgili irade beyanında bulunmuş, bütün bankaların buna uyması istenmiştir. Bankalar buna direnmiş, başlangıçta bir direnç göstermişseler de özellikle devlet bankaları buna uymak zorunda kalmıştır. Bankalar faiz kaybını telafi etme yoluna gitmekten geri durmamışlardır. 'Full paket' adı altında tüketiciden tahsil edilen ücret buna güzel bir örnektir. Tüketici konut kredisi almak için bankaya başvurduğunda önüne ikinci bir hizmet sözleşmesi konmuş ve tüketici sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmıştır."

Tanrıverdi, bankanın savunmasında tüketicinin talebi üzerine bu hizmetin verildiğini ileri sürmesinin de inandırıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.

Tüketicinin 18 aya karşılık bin 500 liraya imza attığını, bunun da bir yıl yapacağı işlemlere karşılık bin lira ödeyeceği anlamına geldiğine dikkati çeken Tanrıverdi, "Böyle bir anlaşmayı yapmak için tüketicinin bunun hayli üzerinde aşan işlem yapması gerekiyor ki bu husus bankaca ispat edilememiştir. Sıradan bir tüketicinin bir önceki bir yıl içerisinde bin liralık ücreti hayli üzerinde işlem yapmış olması icap eder." şeklinde konuştu.