Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Polisleri, hemşireleri, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacak şekilde çıkması beklenirken, ek gösterge artışından şimdilik sadece öğretmenler yararlanacak. Bu hakkın diğer gruplara ne zaman verileceği merakla beklenirken, Memur-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bir öneride bulundu. Hazırlamış oldukları raporu TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’ya sunduklarını belirten Tonbul, “3600 ek göstergeyi sadece bir gruba vermek, kamuda dengeleri bozar. Bunun önüne geçmek için kurumlarda 1’nci dereceye gelmiş çalışanlara 3600 ek gösterge verilsin. Bu sayede çalışanlar, özel sektörde olduğu gibi kamuda da kendilerine kariyer hedefi koyar. Bu sistem, hem emekli olmayı teşvik eder hem de kamudaki hantal yapıyı ortadan kaldırır” dedi.