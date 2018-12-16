Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Rosatom Mühendislik Projeleri Departman Direktörü Mikhail Cherdantsev, Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya’dan ilk fonlamanın alındığını belirterek “Bu, ilk tahsisat... hazırlık çalışmalarının sürdürülmesine, ekipman alımı, türbin, donanım peşinatlarını ödemeye yetecek bir miktar” dedi. 2023 yılının Türkiye için önemli olduğunu, santralin yapımının bu tarihe yetişeceğini söyleyen Cherdantsev “Nükleer santral inşaatında ortak arayışımız devam ediyor. Bizim için özel şirket ya da devlet, fark etmez. Bir sınır koymadık. Rusya, bu işi tek başına yapabilecek güce de sahip. Türkiye’nin bir an önce dünya nükleer kulübüne girmesi çok önemli. Bölgedeki sanayi tesislerinin ihtiyaçları ve Antalya’nın turistik hedefleri için, enerji arzı şart” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi Şule Ergun da, bu santrallerin bomba gibi patlama durumu olmayacağını vurgulayarak “Fukişima, Çernobil gibi patlamalar gaz, buhar gibi durumlarla ilgiliydi” dedi. Mersin Bilgilendirme Merkezi Müdürü Lütfi Salıcı ise, Akkuyu NGS’nin, İstanbul’un enerjisini karşılayacağını, 4 lambadan 1 tanesinin nükleer enerji ile yanacağını kaydetti.

ÖRNEK ALINAN SANTRAL

Rusya’daki Novovoronej-2 NGS, aynı zamanda Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de örnek projesi... Voronej bölgesinde 54 yıldır faaliyet gösteren santral, nüfusu 2,5 milyon olan bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 85’ini karşılıyor.