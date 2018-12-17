Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirilen program kapsamında, seçilen 6 genç bilim kadınının her birine, araştırmalarında kullanmak üzere 75 bin TL burs veriliyor. Bilimsel yetenekleri kanıtlanmış ve doktora derecesine sahip, 31 Aralık 2018 itibarıyla da 40 yaşından gün almamış tüm genç Bilim Kadınları, bu burs programına başvurabiliyor. Programa katılım için diğer başvuru koşulları arasında; adayın T.C. vatandaşı olması, önerilen araştırma projesinin “Yaşam Bilimleri” ya da “Malzeme Bilimleri” alanında olması, proje süresinin bir yılı geçmemesi ve Türkiye’de gerçekleştirilecek olması yer alıyor. Başvurular, adaylar tarafından UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna, 20 Şubat 2019 tarihine kadar gönderiliyor.