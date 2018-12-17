Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Başkanı Orhan Turan, ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin kritik problemlerinin çözülmesi gerektiğini söyledi. Ekonomide yavaşlama sinyalinin en çok KOBİ’leri etkileyeceğini ifade etti. Ülkenin can damarı olan KOBİ’lerin kırılgan yapılarını güçlendirecek adımlar atılmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Orhan Turan “Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan; yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ’ler için nakit akışının devamlılığı oldukça kritiktir. KOBİ’lerimizin nakit akışı devamlılığının sağlanması, bu işletmelerimizin finansal yapılarını güçlendirmenin yanı sıra piyasada güven ortamını artıracak ve risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunu da azaltacaktır” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarının da genel görünüm hakkında fikir verdiğine değinen Turan, büyümenin itici gücünün iç tüketim değil net ihracat verisi olması gerektiğini ifade etti ve “Yaşanan tüm gelişmeler gösteriyor ki Türkiye’nin, uzun vadeli rekabetçilik için, yatırımlarını en verimli olduğu alanlara kaydırması ve yatırımcı güvenini hem bugün hem de yarınlar adına sağlaması kritik. Türkiye geçmişte olduğu gibi yüzde 5 ve üzerinde büyüme gücüne ve niteliğine sahiptir. Enflasyondan büyümeye kadar şu an yaşamakta olduğumuz ve ara sıra ateşimizi de yükselten kronik hastalığımızın dermanı ise doğru teşhis ve doğru tedavidedir” diye konuştu.