Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 uzmanın görüş verdiği ankette katılımcıların yüzde 14’ü eğitim, yüzde 7’si hizmet, yüzde 7’si turizm, yüzde 6’sı finans, yüzde 6’sı gayrimenkul, yüzde 6’sı gıda, yüzde 5’i hızlı tüketim malları, yüzde 5’i medya, yüzde 4’ü bilişim ve teknoloji, yüzde 4’ü endüstri, yüzde 4’ü tekstil, yüzde 4’ü telekomünikasyon, yüzde 4’ü inşaat, yüzde 3’ü sağlık, yüzde 2’si AR-GE, yüzde 2’si enerji, yüzde 2’si kimya ve kalanı da yüzde 1’er oranla denizcilik, eğlence, elektrik ve elektronik, lojistik, otomotiv sektörlerinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi. 4 yöneticiden birinin 5 yıl ve üstü tecrübe sahibi olduğu sektörlerde katılımcıların yüzde 47’si pazarlama yöneticisinin satış hedefini tutturduğunu ifade etti. Pazarlama yöneticilerinin yüzde 41’i 4-5999, yüzde 29’u 6-7999, yüzde 6’sı 10 bin lira ve üzerinde maaş alıyor. Pazarlama sektöründe çalışanların yüzde 72’si de yeni işe alım planladığını ifade ediyor.