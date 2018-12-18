Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştığı mermer ocağından kovulan kıdemli ve vasıflı işçi, maaşının ‘asgari’den gösterildiğini, alacaklarının ise asıl kazancından verilmesi istemiyle yargının yolunu tuttu. Yargıtay’a kadar giden 2013 tarihli dava ile ilgili verilen emsal kararda şu ifadelere yer verildi: Tanıklar, davacının aylık net 1.650 TL ücretle çalıştığını beyan ettiler. Dönemin asgari ücreti ise 638,70 TL brüt, 503,26 TL nettir. Mahkeme, davacının 1.650 TL net ücret ile çalıştığı kabul ederek, alacaklar buna göre hüküm altına alınmıştır. Sadece tanıklar yeterli olmayabilir. Bununla birlikte mahkemece, davacı işçinin meslekte geçirdiği süre, iş yerinde çalıştığı tarihler, unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek; ilgili işçi ve işveren kuruluşları ile TÜİK sitesinde bulunan ‘Kazanç bilgisi sorgulama’ ekranından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı, neticeye göre bütün deliller yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir