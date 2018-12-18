Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık, yeni yılla birlikte Rusya’ya ihracat yapan firmaların paketleme tesislerinde ve üretim alanlarında oluşan sorunların giderilmesi için uyarılarda bulundu. Bu uyarıların denetlenmesi için de, Tarım İl Müdürlüklerine yazı gönderildi. Böylece firmaların uygulamaları takip edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın böyle bir adım atmasında; gerek karantina ihlali bildirimleri gerek geri dönen ürünlerle ilgili bugüne kadar yapılan incelemeler oldu. Geri dönen ürünlerdeki olumsuzlukların önemli bir kısmında; ürün değişikliği, etiket değişikliği ve belgelerde yer alan parti numaralarının farklı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca ürünlerin geri dönmesinde, ihraç edilen ürünler için çeşitli gerekçelerle yeniden sertifika alınarak, ürünlerin tekrar Rusya’ya gönderilmek istenmesi etkili oldu.

Bunun üzerine meyve ve sebze ihracatının yoğun yapıldığı bölgelerdeki firmalara, paketleme konusunda titiz davranılması gerektiği bildirildi. Özellikle domateste, paketleme esnasında zararlı böcekleri boğma işleminin yapılması istendi. Firmalardan ayrıca ihracat partilerinde etiket bilgilerinin ürün ambalajının ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesi talep edildi.

566 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Türkiye’den Rusya’ya bu yıl 566 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı. Rusya’ya yapılan ihracat, geçen seneye göre miktar olarak yüzde 22, değer olarak yüzde 28 arttı.