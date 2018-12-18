Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada dolar 5,3830 liradan, euro ise 6,1120 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3810 liradan alınan dolar 5,3830 liradan, 6,11 liradan alınan euro ise 6,1120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3770 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı.