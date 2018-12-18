Serbest piyasada dolar 5,3830 liradan, euro ise 6,1120 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3810 liradan alınan dolar 5,3830 liradan, 6,11 liradan alınan euro ise 6,1120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3770 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı.
Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)
18.12.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3810 liradan alınan dolar 5,3830 liradan, 6,11 liradan alınan euro ise 6,1120 liradan satılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,
593999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/593999.aspx
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