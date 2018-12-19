Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

2012’den bu yana 124 bin liseliyi ziyaret eden danışmanlar, işveren beklentilerini paylaşarak gençlerin yolunu, aranan mesleklere yönlendirdi. Aynı zamanda vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapan danışmanlar, onları da uygun iş ve meslek edindirme programlarına yönlendirdi. Böylece bire bir görüşülen kişi sayısı 5 milyonu buldu. Ocak- kasım döneminde 96 bin kişinin iş başı eğitim programlarından, 457 bin kişinin de girişimcilik ve mesleki eğitim kurslarından yararlanmasına önayak olundu. Bu çalışmalar sonucunda son bir yılda istihdam edilenlerin sayısı 266 bin kişi artarak 29 milyon kişiye ulaştı.