İstanbul Kapalıçarşı'da 213,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,50 liradan, bin 406 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 427 liradan, 194,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 374 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 394 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 397 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.
Gram altın 213,50 lira oldu
19.12.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 213,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,50 liradan, bin 406 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 427 liradan, 194,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 374 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 394 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 397 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.
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594262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/594262.aspx
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