Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,50 liradan, bin 406 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 427 liradan, 194,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 374 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 394 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 397 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.

