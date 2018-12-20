Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ağustos ayında şimdiye kadar eşi benzeri görülmeyen bir ekonomik saldırıya maruz kaldı. Daha önce dolaylı yollardan Türkiye ekonomisine saldıranlar bu defa dolar üzerinden direkt saldırıya geçtiler. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler ise karşısında vatandaşı buldu. Ekonomik saldırılar sürecinde vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Bakan Berat Albayrak’ı duygulandıran mektuplar geldi. Bakan Albayrak’a ithafen yazılan ve yaşanan saldırılara karşı destek mesajları içeren mektuplarda Türk milletinin fedakarlığını ortaya koyan çok önemli bir detay vardı. Mektupları yazan vatandaşlar maaşlarından belli miktarda paranın kesilerek Hazine hesabına aktarılmasını talep ediyordu. Bakan Albayrak kendisini duygulandıran bu tablo karşısında öncelikle, bu süreçte Hazine’ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi. Tam 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağışta bulunduklarını öğrenen Albayrak, bağışta bulunan isimlerin bazılarını telefon ile aradı. Albayrak, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir de mektup kaleme aldı.



“BU FEDAKÂRLIK AKLIMIZDAN ÇIKMAYACAK”

Albayrak mektupta şu ifadelere yer verdi: Ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırılara karşı gösterdiğiniz farkındalık ve ortaya koyduğunuz büyük fedakârlık; bizlere ne kadar aziz ne kadar şanlı bir milletin mensubu olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bir kez daha gururla göğsümüzü kabarttınız. Göstermiş olduğunuz bu büyük fedakârlık, bizlere Çanakkale’de elinde avucunda ne varsa, cepheye gönderen, tek isteği bayrağımızın semalarımızda gururla dalgalanması olan kahraman ecdadımızı hatırlattı. Bugün, tarihe bakıp ecdadımızla ne kadar gurur duyuyorsak, sizlerle de o kadar gurur duyuyoruz.

Müsterih olunuz. Biz sadece sevinçleri paylaşan bir topluluk değiliz. Biz köklü bir mazinin sahibi, şanlı bir medeniyetin emanetçileri olan bir milletiz. Bugün ülkemize karşı başlatılan saldırılar asla amacına ulaşamayacak. Zira bu millet millî bağımsızlığına egemen olmak isteyenlere izin vermedi, asla da vermeyecektir. Ekonomik olarak, dünden çok daha güçlüyüz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cenab-ı Allah’ın izniyle, çok daha müreffeh yarınlara, Büyük ve Güçlü Türkiye idealine birlikte yürüyeceğiz. Ortaya koyduğunuz bu eşsiz fedakârlık, bizlerin yükünü bir kat daha artırdı.

Artık, aziz milletimizin emaneti olan bu makamlarda çalışırken, aklımızdan sizlerin bu fedakârlığı, samimiyeti, vatan ve millet sevgisi asla çıkmayacak. Yorulduğumuz anda sizleri düşünecek, silkinecek ve çok daha fazla çalışacağız. Allah’ın izniyle, bu aziz milletin desteği ile çocuklarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakacağız. Baki selam ve muhabbetlerimle,”



DARPHANEDEN ŞÜKRAN MADALYASI

Albayrak mektup ile birlikte özel bir armağan hazırlanması talimatı da verdi. Darphanede, bağışçılar için özel bir bronz şilt hazırlandı. Bir onur madalyasını andıran şilt üzerinde Bakanlık logosu ve Albayrak’ın teşekkür mesajı yer aldı. Şiltte Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu altında ise “Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakâr katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi” sunuyorum ifadesi yer aldı.