Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarında yaşanan spekülatif atakların üstesinden gelinmesinin ardından İş dünyası 2019 için temkinli bir iyimserlik ortaya koyuyor. Mart ayında yapılacak seçimlere kadar sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan iş dünyası yılın ikinci yarısıyla birlikte güçlü yapısal reformlarla daha güçlü ve daha çözümlere odaklanmış bir Türkiye görüleceğini ifade ediyor. 2019’da, yapısal reformlar, alınan tedbirler ve verilecek teşviklerin etkisiyle ekonomideki daralmanın geride kalacağı görüşünü de taşıyan iş dünyası temsilcileri ticaret savaşları nedeniyle küresel durumun da yakından izlenmesi gerektiğine işaret ediyorlar.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı açıklamada, seçimlerin hemen ardından Türkiye ekonomisine yönelik özellikle kur kaynaklı oluşan taarruzun; son aylarda giderek bozulma işaretleri görülen finansal istikrarı, en başta döviz üzerinden, arkasından da faiz ve onu tamamlayan enflasyon üzerinden ciddi anlamda sarstığını söyledi.

O tarihten sonra Türkiye’nin ekonomik gündeminin, ortaya çıkan aşırı güçlü türbülansı ve dengeleri toparlamaya doğru evrildiğini dile getiren Bahçıvan, Yeni Ekonomik Program (YEP) ile birlikte Türkiye’nin yeni bir ekonomik ajandası oluştuğuna dikkat çekti. 2019 yılı için temkinli iyimserlik sürecinde olduklarını anlatan Bahçıvan “Gelecek yıl biraz temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle yılın ilk yarısı için dikkatli olunması gereken bir yıl olacak. Mahallî seçimlerin mart ayında olması, bizi bekleyen birtakım temel konulara biraz daha sabır göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Seçimlerden sonra Türkiye, uzun süre, 4 küsur yıl seçim konuşamayacak bir döneme girecek ve umarız ki daha güçlü yapısal reformlarla 2019’un en azından ikinci yarısını daha güçlü ve daha çözümlere odaklanmış olarak geçirecektir. Ben onun için yılın ilk yarısıyla ikinci yarının biraz daha birbirinden farklı olacağını düşünüyorum” dedi.



TİCARET SAVAŞLARINA DİKKAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de son 12 aylık ihracatın 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2018 sonunda tarihin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Gelecek yıl 182 milyar dolarlık ihracata doğru yol alacaklarına işaret eden Gülle, küresel bazda yaşanabilecek problemlere işaret etti. ABD ve Çin arasında başlayan, karşılıklı gümrük vergisini artırmaya yönelik adımlarla başlayan ticaret savaşlarının en önemli tehdit olduğunu ifade eden Gülle, bu savaşın 2019’da başka ülkelerin de katılımıyla daha da derinleşmesinin gündemde olduğunu kaydetti. Gülle, ihracatta 2019 yılında da rekorlar kırmaya devam edeceklerine inandıklarını vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak da Ağustos ayında Türkiye’nin makroekonomik göstergelerini yansıtmayacak şekilde dövizdeki volaliteyle birlikte sıkıntılı bir süreç yaşandığını hatırlattı. Buna rağmen ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu YEP ve aldığı tedbirlerle dengelenme sürecine girildiğini belirten Olpak “Dövizde ibrenin aşağıya dönmesi ve dış ticaretteki çarpıcı atağımızla birlikte güçlü ekonomimiz, bu süreci en hasarsız şekilde atlatacaktır. 2019 yılında da tüm imkânlarımızı seferber ederek azim ve fedakârlıkla ülke ekonomimizin gerçek kapasitesini ortaya koyacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Hükûmetin 2019 için ekonomide yeni bir güç planı yaptığını ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının gelecek sene için üç önemli adım beklediğini söyledi. Bu beklentilerin “kamuyla iş yapan yüklenici firmalara hak edişlerinin zamanında ödenmesi”, “KDV iadesi ödemelerinde hızlı hareket edilmesi” ve “finansmana erişimde iyileşme sağlanması” olduğunu bildiren Avdagiç “ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’nın 2019’da parasal sıkılaştırma yapamayacağına dair görüş ve beklentiler ağırlık kazandı. Bu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere finansman akışının devam edebileceğine bir işaret... 2019’da TL’nin gücünü korumak için enflasyonu düşürmemiz çok önemli. Alınan ve alınacak yeni tedbirlerle 2019’u makul bir büyüme ve öngörülen enflasyona yakın bir oranda kapatmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ KONUTA DEVAM EDECEĞİZ

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, 2018’de konut sektörünü canlı tutma adına büyük çaba sarf edildiğini kaydederek “Kurdaki dalgalanmaya paralel olarak ülke ekonomimizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreci atlatmak adına hükûmetimiz de sektöre önemli destekler sağladı. En son, yabancı yatırımcının vatandaşlık hakkını elde edebileceği gayrimenkul alım bedelini 250 bin dolara düşürmesi, KDV ve tapu harcında indirim oranlarının devamı sektörü canlı tuttu. Gayrimenkul sektörünün canlılığını sürdürmeye yönelik yapılan bu gibi çalışmaların kısa zamanda etkilerini hep birlikte gördük. İhlas Yapı olarak ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tamdır. Bunun bir tezahürü olarak, Ispartakule’de Bizim Evler 8, Büyükçekmece’de Bizim Evler Güzelce ve Beylikdüzü’nde Marmara Evleri 4’te inşa çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz. İhlas Yapı olarak 2019 yılında da nitelikli konut projeleri üretmeye devam edeceğiz” dedi.

ALACAK SİGORTASI KOBİ'LERİ RAHATLATIR

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2019’da alacak sigortasının hayata geçirilmesi ve KOBİ’lerin finansmana erişimindeki sıkıntıların giderilmesinin, ekonominin lokomotifi olan KOBİ’leri daha dirençli kılacağını söyledi. Gelecek yılın daha ılımlı geçmesi için ev ödevlerinin yerine getirilmesi gerektiğini anlatan Turan “Dünyada likidite sıkılaşırken Türkiye’de ekonomik yavaşlama; enflasyon ve büyümenin yavaşlamasının da yılın ilk yarısında devam edeceği görülüyor. 2018’de yaşananların bir benzerini tekrarlamaması için belirsizliklerin en aza indirilmesi önem kazanıyor. YEP’te açıklanan hedeflerin, şeffaf, öngörülebilir, bağımsız para ve maliye politikalarıyla desteklenmeye devam etmesi, 2019’un 2018’e göre daha ılımlı geçmesine önemli katkı sağlayacak” dedi.