Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Zirve, Türkiye ekonomisinin gelişimi için uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren şirketlerin liderleri tarafından, sürdürülebilir gelecek için ortak bir vizyon oluşturmayı ve iş dünyasının rolünü ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ rehberliğinde yeniden tanımlamayı hedefliyor. Zirvede iş dünyasının liderlerine çağrı niteliği taşıyan, sürdürülebilir bir ekonomi ve daha refah bir Türkiye için şirketleri aksiyon almaya davet eden bir metin okudu. Metinde öne çıkan maddeler şunlar: Toplumun refah seviyesini yükseltmek amacıyla ortak değer oluşturan iş modeli benimsemek ve bunu yaparken çevresel etkilerimizi en aza indirmek. Beraber çalışma ve iş birliği kültürü oluşturarak sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engellere kalıcı çözümler bulmak. Ortak bir vizyon çerçevesinde bir araya gelecek liderlerin önümüzdeki yıllardaki performanslarını ve iyi uygulama örneklerini paylaşmasını sağlayarak Türkiye’de sürdürülebilirlik alanına henüz odaklanmamış şirketleri harekete geçirmek.