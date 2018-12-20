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FSM'den kaçak geçişlere çözüm için ilk adım atıldı
20.12.2018 - 15:07 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle Atatürk Havalimanı yakınındaki Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde saat 16.00'da bir araya gelecek.
Etiketler : TBMM Başkanı Binali Yıldırım,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,FSM'den kaçak geçişler,
594393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/594393.aspx
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