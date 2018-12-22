Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Birleşik Arap Emîrlikleri’nde bulunan Damsco Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mühenned el-Masri; 5-6 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen BADEER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ne 50 ülkeden çok sayıda yatırımcının katıldığını, bu yatırımcıların Türkiye’de 3 milyar dolar değerinde yaklaşık 150 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini bildirdi. El-Masri, Türkiye’nin, uluslararası yatırımcılara çok sayıda fırsat sunduğunu, Damsco Group olarak bu fırsatları değerlendirmek istediklerini ifade etti. Türkiye’de özellikle ticaret, finans, tarım, sanayi ve teknoloji alanlarında yüksek potansiyel olduğuna işaret eden el-Masri, Türk hükûmetinin uluslararası yatırımcılara sunduğu destek ve güveni takdir ettiklerini söyledi. El-Masri, “Tecrübemizi Türkiye’ye taşıyarak buradaki fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Bu bağlamda en kısa sürede bu yatırımları hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.