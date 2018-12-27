TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel  Müdürlüğü'nce, dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 3 avro  güvenlik ücreti alınacağının duyurulduğu anımsatılarak, güvenlik vergisinin  indirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdiği,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, gelen talep üzerine güvenlik vergisini 1,5  avroya düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katıldığı bir  televizyon kanalında, "Uluslararası anlamda bizim rekabet ettiğimiz ülkelerle en  önemli avantajlarımızdan bir tanesi kalite-fiyat dengesi. Ekim ayından itibaren 3  aydır yurt dışında 2019 yılı paketleri satılıyor. Milyonlarca yolcuya ek vergi  hesabı yapılmadan paketler satıldı. Kişi başı 3 avro önemsiz bir rakam gibi  görünebilir ama 1 milyon turist getiren, 2 milyon turist getiren operatörler için  ciddi bir mali yük getirecek." sözleriyle konuyu dile getirdiği hatırlatıldı.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un, turizmi olumsuz etkileyebilecek bu  durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a ilettiği aktarılan açıklamada,  şu ifadelere yer verildi:
 
"Görüşme sonunda 3 avro olan güvenlik vergisinin 1,5 avroya  düşürülmesine karar verildi. Seyahat acentalarının talebine hızla çözüm üreten  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit  Turan'a verdikleri değerli destek için teşekkürü borç biliyoruz. TÜRSAB, 2019  yılında daha çok yabancı turistin ülkemize getirilmesi için çalışmaya devam  edecek."