Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıklamasına göre; yıllık 2 bin kilovatsaat olan tüketici limiti, 2019’da 1600 kilovatsaat olarak uygulanacak.



YILDA 1 FATURA BEDAVA

Bir başka deyişle yılda toplam 804 lira ve üstü elektrik kullananlar indirimden yararlanması halinde 80-120 lira arasında tasarruf edebilecek. Bu da yılda 1 faturanın bedava olması anlamına geliyor. Uygulama 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. Yeni limitle birlikte 4 milyon 968 bin 344’ü yeni abone olmak üzere toplam 19 milyon abone serbest tüketici sınıfında değerlendirilecek.

NASIL İŞLEYECEK?

Sistem, cep telefonu operatörü (GSM) değiştirmek kadar kolay. Piyasada lisanslı 214 şirket var. Bunlardan biriyle sözleşme yapmak yeterli. Değişen sadece faturadaki şirket ismi. Ancak sözleşme imzalamadan önce EPDK uyarılarını dikkate almak gerekiyor. EPDK, lisans alan tüm tedarikçi şirketleri ‘epdk.org.tr’ internet adresindeki ‘serbest tüketici’ bölümünde yayınlıyor.