Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş olması bekleniyor.
(Hürriyet)
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
22.12.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim kararı alındı. Benzin ve motorine 27 ile 30 kuruş arasında indirim yapılacak.
Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş olması bekleniyor.
Etiketler : benzin,motorin,indirim,
594715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/594715.aspx
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