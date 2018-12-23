Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda fiyatlarındaki yükselişin en büyük sebebi aracı ve marketler. Sık sık stokçuluk haberleriyle gündeme gelen aracılar gıda fiyatlarıyla istediği gibi oynarken gıda spekülasyonuna karşı öneri Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz’dan geldi. Özkurnaz, belediyelerin hallerde kooperatiflere dükkân yeri vermesi durumunda fiyatlarda dengelenme yaşanacağına dikkat çekti.

Ülkedeki tarımsal kalkınma kooperatifi sayısının 8 bin civarında olduğunu ve kooperatiflerin bölünerek çoğaldığını aktaran Özkurnaz, kooperatiflere alternatif olarak üretici birliklerinin kurulmasının da bu sayıyı tırmandırdığına ve kooperatiflerin gücünü zayıflattığına işaret etti. Birliklerin, kooperatif olmadığı hâlde kooperatiflerin yaptığı işlere soyunduğunu vurgulayan Özkurnaz “Her sebze ve meyve adıyla üretici birliği kuruluyor. Domates üretici birliği, erik üretici birliği bile mevcut. Kooperatifler birbirine ve üretici birliklerine hasım hâle geldi. Bilinçli bir kooperatif anlayışı yok. Birçoğu tabela kooperatifi olarak kalıyor” diye konuştu.

Dünyada kooperatifçilik ciddi bir anlayışla yapılırken Türkiye’de kooperatif enflasyonu yaşandığını bildiren Özkurnaz, bunun sonucu olarak da yatırım, üretim ve pazarlama noktasında aktif olunamadığını söyledi. Özkurnaz kooperatiflerin, üyelerinden aldığı ham maddeyi yarı mamul ya da mamul hâline getirerek, bunu ürün satış yerleriyle pazarlaması gerektiğini belirterek “Kooperatifler, ekonomik güçlerini birleştirip birlikte hareket etmeli. Üretici ve tüketiciyi buluşturacak kooperatifler olmalı. Yasalardaki açıklar kapatılmalı. Ülkede tek bir kooperatif merkez birliği olmalı. Kooperatifin iş yaptığı tarımsal faaliyette başka bir üretici birliği ya da kooperatif olmamalı” ifadelerini kullandı.



ARACI DEVREDEN ÇIKARILMALI

Gıda enflasyonuyla mücadelede kooperatiflerin önemine dikkati çeken Özkurnaz, “Aracıların devreden çıkarılmasında kooperatifler rol oynamalı. Aracıların devreden çıkarılmasında kooperatifler rol oynamalı. Belediyeler kooperatiflere hallerde dükkân yeri vermeli, belli bölgelerde satış reyonları olmalı. Hem üretici hem tüketici mutlu olmalı. Direkt tüketiciye ulaşması için her kooperatif bu işleri yapacak. Kooperatif ürünleri büyük marketlere giremiyor. Karşılarında güçlü bir sermaye var. Kooperatifin onların karşısında durma şansı yok” değerlendirmesinde bulundu.