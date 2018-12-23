Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

700 milyon kullanıcısı bulunan Çin’in ünlü YIDIAN sosyal medya platformunda başlatılan video projesi 150 binin üzerinde Çinlinin projeye katılımıyla sona erdi. Yarışmacılar projeye, YIDIAN sayfasındaki ‘Türkiye’ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var’ başlığı altına 15 saniyelik Türkiye temalı videolarını ekleyerek katıldılar. YIDIAN kullanıcılarının videoları oylamalarıyla ise en çok beğeni alan şanslı 5 kişi belirlendi. Şanslı sosyal medya kullanıcılarıyla birlikte Çin’in önde gelen sosyal medya fenomenlerinden 5 kişi de Türkiye turu için İstanbul’a geldi. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, bir hafta boyunca bütün çekimleri Çin medyasının takip edeceğini kaydederek, yapılan tüm haber ve görsellerin de dijital ortamda paylaşılacağının altını çizdi. Ateş “Böylelikle Çin halkı Türkiye’yi daha yakından tanıma fırsatına ulaşacak. Türkiye’nin kültürel, doğal, tarihî ve ekonomik birikimini Çin’de doğru kanallarla tanıtabilmek ve pozitif bir Türkiye algısı oluşturulması yönünde çok yönlü çalışıyoruz. Tanıtım seferberliği çerçevesinde Türkiye-Çin arasında geliştirilmesi hedeflenen teknolojik, ekonomik ve kültürel iş birlikleri için çalışmalar yürütüyoruz. Çin’de geniş bir network ağına sahip Yunus Emre Enstitüsü, Çin-Türkiye arasında çok yönlü bir köprü görevi üstleniyor” dedi.

Türkiye keşif programı kapsamında İstanbul, İzmir, Efes Antik Kenti, Kuşadası’nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezecekler. Çinli Sosyal medya fenomenleri hayallerinin gerçeğe dönüşeceği Türkiye gezisine Kapadokya ile devam ederek balon deneyimini yaşayacaklar.