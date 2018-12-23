Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kişi başı yıllık en çok balık tüketimi 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşirken, bu rakam Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1 kilogramın altına kadar iniyor. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise yıllık kişi başı tüketilen balık miktarı 16 kilogram.

Türkiye’de en çok kısa ömürlü küçük balıklar olan hamsi, sardalya ve istavrit tercih edilirken, İstanbul’da lüfer, mezgit ve palamut gibi bölgesel türler tüketiliyor. Yöreye özgü olan kupes ve tirsi ise en çok İzmir’de tercih ediliyor. Ulusal market kanalında işlenmiş balığın neredeyse yarısına denk gelen yüzde 48’lik kısım İstanbullular tarafından tüketiliyor. Bu işlenmiş balıklar arasında palamut, Karadeniz alası, hamsi ve sardalya başı çekiyor. İşlenmiş balık İstanbul’dan sonra yüzde 38 ile en çok Muğla’da, yüzde 7 ile Antalya’da tercih ediliyor. Bu illerin tercihi ise Karadeniz alası, palamut ve hamsi.