Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İSTANBUK

Türkiye, oldukça hareketli geçen bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Ekonomi cephesinde yılın başarı hikâyesini ise, şüphesiz ihracatçılar yazdı. Türkiye’nin toplam ihracatı, 170 milyar dolara yakın seviyelerde yılı tamamlayacak. Bu alanda aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin de rekoru kırılacak. Hemen hemen bütün sektörler ihracatını artırmayı başarırken, bazı sektörler kendi alanlarında farklı başarılara imza attı. Halı da bunlardan birisi... Özellikle dış ülkelerde düzenlenen fuarlar, Türk halısını küresel pazarlarda öne çıkarıyor. Dünyanın her yerinden zemin kaplama profesyonellerinin bir araya geldiği ve katılımcılara yeni müşteriler kazanma imkânı sağlayan DOMOTEX fuarları, 2019’a da hızlı başlayacak. İlk fuar, “Bağlantılı Bir Dünya İçin Yeni Tasarımlar” ana temasıyla 11-14 Ocak tarihlerinde Hannover’de düzenlenecek. Fuar, mart ayında Şangay’da, nisan ayında ise Gaziantep’te düzenlenecek. Bu üç fuara, gelecek yıldan itibaren Atlanta’yı da ekleyen DOMOTEX, kıtalar arası halı ticaretini yeniden şekillendirecek.



60 ÜLKE, 1.400 ALICI

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel “60’ı aşkın ülkeden 1400’ün üzerinde katılımcı firmayı, Hannover’de bir araya getireceğiz. Bütün dünyadan zemin kaplama ve halıcılık sektörünün merakla beklediği bir etkinlik. Domotex Hannover; Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Ticaret Odasının yanı sıra, Türkiye’den pek çok marka ve kuruma da ev sahipliği yapıyor. Yeni ürün ve tasarımların küresel vitrine çıktığı bu fuarda, firmalar, yeni müşteri adayları ile tanışma fırsatı bulacak” dedi.



ABD ÇIKARMASI

Türkiye, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda, 10 milyar doların üzerine halı ihracatı gerçekleştirdi. Böylece Çin’den sonra, dünyaya en fazla halı ihraç eden ülke konumuna yerleşti. Alexander Kühnel “Söz konusu 5 yıllık dönemde, en fazla halı ihracatı yapılan ülke 1,7 milyar dolarla S. Arabistan oldu. Bu ülkeyi 1,6 milyar dolarla ABD izledi. Fakat sıralama, Türk halı sektörünün geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika pazarında yaptığı atakla ABD lehine değişmeye başladı. Amerikalı alıcıların tercih ve taleplerine kulak veren yerli üreticiler, bu pazarda ihtiyaç duyulan tarz, renk ve desenlere daha fazla ağırlık vermeye yöneldi. Böylece Türkiye, bugün ABD’nin en fazla ithalat yaptığı üç ülkeden biri oldu. Biz iki ülke arasındaki ticari potansiyelin daha yüksek olduğuna inanıyoruz. 28 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde Atlanta’da düzenlenecek DOMOTEX USA, bu noktada Türk firmaları için büyük fırsatlar anlamına gelmektedir. Türk halı sektörünün DOMOTEX USA’yi iyi değerlendirmesi durumunda, ABD’nin halı ithalatında ilk iki sıraya ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.