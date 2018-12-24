Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Petrol ve doğalgaz boru hatlarına yönelik düzenlenen terör, sabotaj, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi teşebbüslere karşı boru hatlarını korumak için önemli bir çalışma daha hayata geçiriliyor. BOTAŞ’ın, kritik boru hatları yeni geliştirilen savunma teknolojisi yerli İHA’lar başta olmak üzere entegre güvenlik sistemiyle korunacak. BOTAŞ, işlettiği petrol ve doğalgaz boru hatları ve tesislerini korumak için Aselsan-Havelsan ortaklığı bünyesinde “Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Güvenliği” projesinin saha uygulamalarına Silopi’de imzalanan anlaşmayla başladı. Anlaşmaya göre, boru hatları ve kritik tesisler Fiber Optik Algılama, Elektro Optik Algılama, Çevre Güvenlik Radarı, yerli İHA ve Kapalı Devre Kamera alt sistemleriyle desteklenen entegre güvenlik sistemiyle çevresindeki tehditlerden 7/24 korunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, millî enerji ve maden politikasıyla arz güvenliğinin sağlanması konusunda önemli adımlar attıklarını belirterek “Boru hatlarından kesintisiz ve güvenli akış arz güvenliğimizin güçlendirilmesi açısından önemli. Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve millî savunma sanayi sistemleri enerji güvenliğimiz için de artık sürekli teyakkuz hâlinde olacak” dedi.