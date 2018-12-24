Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal “Gayrimenkulün barınma aracı olmaktan çıkıp, yatırım ve borsada işlem görecek sermaye birikim alanı olmasından bahsediyoruz. Gayrimenkul ve türevlerine yatırım yapacakların, ihtiyaç duyacağı her türlü data şeffaf bir şekilde sunuluyor. Dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz. Böyle bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir. GABORAS’a çok önem veriyorum. Özellikle İslam ülkelerinin ekonomik yakınlaşmasına hizmet edecek bir iş olduğunu düşünüyorum” dedi.