Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borçlanma yoluyla emekliliği hak etmek isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman “Önümüzdeki günlerde asgari ücret zamlanacak. Borçlanmak isteyenler 20 bin liraya kadar fazla zarara uğrayabilir” dedi. SGK’dan emeklilik için 3 temel şartın yaş, zorunlu hizmet süresi ve zorunlu prim gün sayısı olduğunu hatırlatan Duman şu bilgileri verdi: Asgari ücrete yüzde 20-30 zam beklenriyor. Mevcut asgari ücrete göre borçlanmanın 1 günlük tutarı 21,65 TL. 540 günlük askerlik borçlanması için 11 bin 691 lira, 3 çocuktan 2 bin 160 gün doğum borçlanması için 46 bin 764 lira, 5 bin gün yurt dışı borçlanması için 108 bin 250 lira bedelle hizmet satın alınıyor. Asgari ücretine yüzde 20 zam gelirse 1 günlük borçlanma tutarı 26 liraya çıkacak. Bu durumda 540 gün askerlik borçlanması için 14 bin, 2 bin 160 günlük doğum borçlanması için 56 bin 160 lira, yurt dışı borçlanması için de 130 bin lira ödenecek. Borçlanma planlayanların yıl bitmeden başvurmasını öneriyoruz.

BİR HAFTA SONRA 10 BİN LİRA FAZLA

31 Aralık’a kadar başvurmayanlar, askerlik borçlanması için 2 bin lira, doğum borçlanması için 10 bin lira, yurt dışı için 20 bin lira daha fazla ödeyecek.