Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

İmzalanması planlanan anlaşma çerçevesince, Antalya’da düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde dans ettiği sırada sahneden düşerek hasar gören Mini Ada’nın bir üst modeli havalimanında görev yapmaya başlayacak. Bu modelde robotların plastik malzemeleri daha da sağlamlaştırılırken, robotlarda bulunan çarpmayı ve düşmeyi engelleyecek sensör sayısı da artırıldı. İstanbul Havalimanı’nda ilk etapta 5 adet insansı robot için imzalar atılacak. Her biri yaklaşık 85 bin lira olan robotların sayısı ileriki dönemde artırabilecek. Robotlar Türkçe’nin yanı sıra Rusça, İngilizce ve Arapça da hizmet verecek.

Robotların üzerinde QR kod okuyucu da ilave edilirken robotlara görsel tanıma için kamera da ilave edildi. Sesle komut verilebilecek olan robotların üzerinde 4 mikrofon yer alacak. Robotlar İstanbul Havalimanını ilk defa kullanacak olan yolculara yön tarifi yapacak. Sesli soru sorulduğunda ya da bilet ekrana okutulduğunda gitmeniz gereken yönü tarif edecek. Aynı şekilde ekranda yönü de gösterecek.