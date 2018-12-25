Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alacaklarını tahsil edemeyen KOBİ’lerin arkasında devlet olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) alacaklarını tahsil edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı 1 Ocak’tan itibaren devreye alacaklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında usul ve esasları yayımlanan ve 2019 yılında uygulanmaya başlanacak Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile devlet destekli milli bir sistem oluşturuldu. Tasarlanan sistemle hem KOBİ’lerin uygun şartlarla bu sigortaya erişiminin mümkün kılınması hem de sektöre yeni imkânlar oluşturulması amaçlandı.

HIZLI DAVRANANA İNDİRİM

Sistemin operasyonel işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen Halk Sigorta tarafından yürütülecek, sistem kapsamında yapılacak işlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Sistem ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacak ve teminat sunulacak KOBİ’ler yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Poliçelerin satışı sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Ödenecek primler, KOBİ’lerin ciro büyüklüğünün belli bir oranı şeklinde, azami teminat tutarı ise primin belli bir katı şeklinde hesaplanacak. Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Ödenecek primler vadeye göre farklılık gösterecek. Primler taksitli olarak ödenebilecek. Primin peşin ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca, sisteme ilk 3 ay içinde katılan KOBİ’ler, prim fiyatında buna ek olarak yüzde 10 indirimden yararlanacak. Poliçe kapsamında teminat sağlanacak alıcıların belirlenmesi için risk değerlendirmesi yapılıp alıcılar 6 risk grubuna ayrılacak. Kredi limitleri bu gruplamaya göre belirlenecek. Limit sağlanan alıcılar için, risk grubuna göre yüzde 70 ile 90 arasında teminat oranları uygulanacak.

Alacak sigortasının faydaları

KOBİ’lerin alacakların tahsilatında yaşadığı problemler, şirketlerin likiditesini ve karlılığını olumsuz etkilerken, bazı durumlarda iflaslarına sebep oluyor. Şirketlerin iflas nedenlerine bakıldığında, yaklaşık 4’te 1’inin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleşmesi dikkati çekiyor. Faktoring, çek, ipotek gibi alternatif bir ticaret finansman yöntemi olan alacak sigortası, aynı zamanda KOBİ’lerin ticaretini büyütmesi için gerekli finansmana erişimi sağlıyor. Alacak sigortasıyla firmalar, alacaklarının tahsilat riskine karşı teminat sağlıyor ve aynı zamanda da tahsilat ve risk yönetimlerini bu alanda uzman sigorta şirketlerine devretmiş oluyor.

Dirençleri artacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ uygulamasını, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi adına çok önemli bir adım olarak gördüklerini ve kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ekonomide yaşanan olumsuzluklardan en hızlı etkilenen yapının KOBİ’ler olduğunu hatırlatan Turan “TÜRKONFED olarak ısrarla dile getirdiğimiz Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın hayata geçirilmesi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi daha dirençli kılacaktır” dedi.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da Özellikle ekonominin türbülansa girdiği dönemlerde tahsilat sorununun son derece önemli bir mesele hâline geldiğini ve alacakların riske girmesinin çok büyük bir tehlike ve işi kökten etkileyecek bir sürpriz olduğunun altını çizerek bunun bir şekilde teminat altına alınmış olmasının KOBİ’ler için rahatlatıcı bir etki olabileceğini belirtti.