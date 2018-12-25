Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2018, ABD ve Türkiye ilişkileri açısından kolay bir yıl olmadı. Özellikle Rahip Brunson krizi ile ikili ilişkilerde gerilim zirve yaptı. Ardından her iki tarafın da attığı adımlarla normalleşme başladı. Önümüzdeki sene, diyalogların olumlu yönde daha da ivme kazanması bekleniyor. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat “2019 yılı, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini artıracak. Çünkü sinyaller bu artışa işaret ediyor. Türkiye, ABD için güvenli bir yatırım merkezi olacak. Bizim de ABD’ye ihracatımız artacak” dedi. Akat, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Suriye’den çekilme kararının, ikili ilişkiler açısından olumlu olacağını, tansiyonu daha da düşüreceğini ve sonuçta Türk-Amerikan ilişkilerinin tekrar hak ettiği seviyeye geleceğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, sermaye hareketleri ve yatırımların karşılıklı olarak büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Akat, şu görüşleri dile getirdi: Firmalar ve yeni yatırımcı adayları, vize krizi ile başlayan dönemde, ABD hükûmetinden ve Türkiye’den ‘yeni bir yaptırım gelir’ korkusuyla tamamen bekleyişe geçti. Ancak bu sona erdi. ABD’li firmaların özellikle 2019 yılında Türkiye’de ciddi yatırımlarına devam edeceklerini öngörüyoruz. Beyaz Saray’ın Çin mallarına karşı gümrük duvarlarını yükseltmesi, Türkiye için fırsat oluşturdu. Türkiye, bunu en iyi seviyede kullanabilecek durumda olan ülke. ABD’li yatırımcılar Çin’de üretip bunları ABD pazarına sunuyor. Şu anda onlar, lokasyonlarını değiştirme durumuna geldi. Güvenli liman arayışları var. Türkiye, şansını çok iyi değerlendirmeli. Firmalar, ABD’de şirket kurmadan, sadece ürünleri depolara göndermek suretiyle, Amazon e-Ticaret sitesine verebiliyor ve ürünlerini 600 dolara kadar vergisiz piyasaya sürme şansı var. Bu, KOBİ’ler için de çok büyük bir fırsat. Özellikle gıda, tarım ve tekstil sektörlerinde potansiyel görüyoruz...