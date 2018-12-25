Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. İlk üç sırayı İskandinav ülkelerinin kapsadığı listede Türkiye ise geçen yıla göre 5 sıra gerileyerek 74. Sırada yer aldı. Yıllık çalışma sonucu ABD’nin düşüşü belirtildi. Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında ilk dört sırasına İskandinav ülkeleri olan, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İzlanda yerleşti. BM raporuna göre Finlandiya , Norveç'in yeryüzündeki en mutlu ulus haline gelmesini sağladı. 2018 Dünya Mutluluk Raporu’nun çizelgeleri Dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'nin istikrarlı düşüşünü ülkenin obezite, madde bağımlılığı ve depresyon ile mücadelesine bağladı.



DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKESİ

Doğu Afrika'daki Burundi, etnik kavramlar, temizlik, iç savaşlar ve darbe girişimleriyle korkutan dünyadaki en mutsuz yer olarak belirlendi.

Suriye'de savaş olmasına rağmen, Burundi’nin altındaki mutluluk düzeylerini bildiren beş başka ülke daha var: Ruanda, Yemen, Tanzanya, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti.



FİNLANDİYA 150 YIL ÖNCE KITLIK GÖRMÜŞTÜ

BM’in açıklamasına göre, 150 yıl önce Avrupa’nın kıtlığa yol açmasının neden olduğu Finlandiya 5,5 milyon nüfusu ile şimdi dünyanın en mutlu ülkesi ünvanını aldı. Dünyanın en istikrarlı, en güvenli ve en iyi yönetilen ülkesi oldu. Aynı zamanda en az yolsuzluğun yaşandığı ve en sosyal olarak ilerleyen ülkeler arasında.



EN MUTLU ÜLKE FİNLANDİYA’DA YAŞAM

Finlandiya’da okul, kitaplar ve okul yemeklerini içeren 9 yıllık kapsamlı okul eğitimi ücretsiz. Devlet, 17 yaşının üstündeki tüm öğrencilere ödenek ve kredi desteği veriyor.

Finlandiya‘nın yaklaşık 5.001.000 olan nüfusunun % 90’dan fazlasını Finler teşkil eder. Bundan başka kuzeyde Laponlar, güney ve batı kesimlerinde ise İsveçliler yaşamaktadır. Finlerin karakteristik özellikleri, uzun boylu, sarı saçlı, mavi veya gri gözlü olmalarıdır. Her etnik grup kendi lisanlarını konuşur. Ülkenin resmi dili ise Fincedir. Nüfus yoğunluğu güneyde çok fazladır. Kuzeyde ise gittikçe azalır. Nüfusun % 20’si başkenti olan Helsinki civarındadır. Çoğunluk şehirlerde yaşar. Nüfusun % 91,6 sı Hıristiyanlığın Protestan mezhebine, kalanı değişik mezheplere bağlıdırlar. Geri kalan dini azınlığın büyük kısmını Yunan Ortodokslar meydana getirir. Çok az bir miktar da Yahudi vardır. Eğitim ve öğretimin AB vatandaşlarına parasız olduğu Finlandiya’da 20 üniversite mevcuttur. 7-15 yaş arası eğitim ve öğretimin mecburi olduğu ülkede okuma yazma bilenlerin oranı yaklaşık % 100’dür. Çalışan nüfusun %25’i ziraat ve ormancılıkla uğraşır. Kuzeyde yaşayan Laponlar an’anevi olan ren geyiği çobanlığı ve avcılığı ile geçinirler. Yıllık nüfus artışı % 0,3’tür. Kilometrekareye 14,7 kişi düşer.



İŞTE DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELER SIRALAMASI

Letonyalılar ve Bulgarlar da daha yüksek mutluluk seviyelerini listede belirtmiş oldu. Raporda, tarihte en büyük insan göçü olan Çin kırsalından şehirlere taşınan yüz milyonlarca insanın mutluluğu hiç geliştirmediği görülüyor.



2018 EN MUTSUZ 10 ÜLKE

147. Malavi

148. Haiti

149. Liberya

150. Suriye

151. Ruanda

152. Yemen

153. Tanzanya