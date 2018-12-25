Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı.Yatın geçişi sırasında Kıyı Emniyeti kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor. Kıyıda lüks yatı gören herkes merakla izledi.