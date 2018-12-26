Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan “Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda %10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda da yüzde 10 indirime gidiyoruz” dedi.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde yeni indirimler de yolda. Kasım ayında 4.500 dolar olan doğalgaz fiyatlarının son bir ayda 3.500 dolara gerilediğine dikkat çeken uzmanlar “Yüzde 20’ye yakın bir gerileme söz konusu. Ayrıca kurda da gerileme yaşanıyor. Yeni indirimler gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

İşsizlik 2019’da tek hane olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliği 2019’da tek hanelere düşüreceklerini belirterek “Bunu başaracağız. Enflasyonu da hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını gözden geçireceğiz. Yatırım üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz” diye konuştu.