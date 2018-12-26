Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, yüzde 26,05 artışla brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücretteki artışın 417 lira olduğunu belirten Bakan Selçuk “Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak, 10 Ekim’de ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programında işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” dedi.

ATALAY: YÜZDE 80’İ MUTLU ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Rakamı değerlendiren Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay da sonucun vatandaşı mutlu ettiğini söyledi. Atalay “Türk-İş olarak ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşma hedefimiz vardı. Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın yoğun emeği var. Asgari ücret rakamıyla ilgili bir süre önce yaptığım açıklamalarım yanlış anlaşıldı. Asgari ücret talebini iletirken ‘Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor’ diyorlar. Ne yapacağız, plaja mı davet edeceğiz? Sıkıntının ve problemin olduğu zaman sıkıntı ve problemimizi yasalar çerçevesinde kırmadan dökmeden dile getireceğiz. Asgari ücretle fakir fukarayı, sıkıntılı insanları yüzde yüz mutlu etmedik ama yüzde 70-80 mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü yüzde 26’lık bir zam oldu” diye konuştu.



TİSK: BU RAKAM TALEPLERİMİZİN ÜZERİNDE

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücretin beklentilerin üzerinde arttığını söyledi. Koç şöyle konuştu: İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program’da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bu rakam taleplerimizin üzerinde oldu.

En düşük AGİ 191,85 TL

Asgari ücretin belli olmasından sonra asgari geçim ücreti (AGİ) 68 TL arttı. En düşük AGİ 191,85 TL olurken, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu bir asgari ücretli geçim indirimi avantajı ile 2 bin 346 lira maaş alacak.

¥ Evli ve eşi çalışmayan: 230,22 TL

¥ Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

¥ Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,78 TL

¥ Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

¥ Evli ve eşi çalışan: 191,85 TL

¥ Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

¥ Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

¥ Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287,98 TL

¥ Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306,96 TL

¥ Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI

Asgari ücretteki artış sonrası işsizlik maaşı da değişecek. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 12 AY DAHA UZATILDI

Asgari ücrette bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatılıyor. 51 ilde 6 puanlık SGK teşviki 2019 yılında da devam edecek. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olarak uygulanacak.

HÜKÜMETTEN 3 BEKLENTİ

Asgari ücretle ilgili konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üç öneride bulundu. İlk önerinin asgari ücrette SGK primi desteğiyle ilgili olduğunu belirten Avdagiç “100 TL tutarındaki asgari ücret SGK prim desteği 2019’da devreye alınırken, bu desteğin ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi önemli. Diğer yandan hem kayıt dışılığın artmaması hem istihdamın daralmaması hem de rekabet gücümüzü koruyabilmek için, asgari ücrette uygulanan bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil tüm çalışanlara uygulanmasını talep ediyoruz. Ücretlilere yönelik gelir vergisi dilimleri, sadece asgari ücretlilere yönelik değil, tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde ele alınmalı. Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın üst sınırı hâlihazırda brüt asgari ücretin 7,5 katıdır. Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti demektir. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması çok yararlı olacaktır.” dedi.

417 TL’lik artışın işverene maliyeti 621 lira

Asgari ücretlinin maaşı 417 lira artarken 2018 yılında 2 bin 384,66 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti de 2019 yılı için 621 TL artarak 3.005,65 TL’ye yükseldi. KPMG’nin araştırmasına göre 2019 yılına ait asgari ücret hesaplaması ve asgari ücretin işverene maliyeti şöyle:

¥ Brüt Ücret 2.558,00 TL

¥ SGK Primi (İşçi Payı) 358,12 TL

¥ İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) 25,58 TL

¥ Gelir Vergisi Matrahı 2.174,30 TL

¥ Gelir Vergisi 326,15 TL

¥ Damga Vergisi 19,42 TL

¥ Net Kesintiler Toplamı 729,26 TL

¥ AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL

¥ NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) 2.020,59 TL

İşveren Maliyeti

¥ Asgari Ücret 2.558,00 TL

¥ SGK Primi (İşveren Payı) 396,49 TL

¥ İşsizlik Sigorta Fonu (İşveren Payı) 51,16 TL

¥ İşverene Toplam Maliyet 3.005,65 TL





