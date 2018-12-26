Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA

İlk aşamada 180 üniversitenin kampüsünde açılacak olan Posta Kahveleri’nin şehir merkezlerine de yayılması planlanıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), bu kapsamda Posta Kahvesi şubeleri de bir bir açacak. Özel tasarımlı ilk merkez Bursa’da açıldı. Kampüs içi ilk uygulama Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesinde gerçekleşti. Ankara’da ayrıca Gazi Üniversitesi kampüsünde de Posta Kahvesi kuruldu. Gençlere buralarda uygun fiyatlara kahve, çay, tatlı satılarak, mektup alışkanlığının yeniden kazandırılması amaçlanıyor. Öğrenciler ayrıca posta, kargo, lojistik, bankacılık, internet hizmetlerinden de indirimli faydalanacak.