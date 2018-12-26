Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali “Yurt içinde uygulanması beklenen sıkı para ve maliye politikası paralelinde, 2019 yılının ilk yarısında gözlenebilecek zayıf seyrin ardından, yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma olmasını ve enflasyonda da bir düşüş öngörüyoruz” dedi. Söz konusu süreçte faiz oranlarında da normalleşmenin belirginleşmesi halinde, hem yatırımlarda hem de tüketimde ertelenmiş talebin gerçekleşeceğini belirten Bali, şunları söyledi: Yapısal reformların hayata geçirilmesiyle birlikte; sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için daha fazla katma değer oluşturan, nitelikli üretim yapan, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak yeni bir büyüme modeline daha rahat geçebiliriz. Biz de 2019’da dengelenme sürecinde, değişen şartlara hızlı tepki verebilen, esnek stratejiler izleyecek, bilançomuzu dinamik yöneteceğiz. Üreticinin, sanayicinin, tüccarın, esnafın, çiftçinin, hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz.